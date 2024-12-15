 موسكو: الدفاع الجوي الروسي يدمر 15 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية - بوابة الشروق
الأحد 15 ديسمبر 2024 11:19 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

موسكو: الدفاع الجوي الروسي يدمر 15 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية

موسكو - (د ب أ)
نشر في: الأحد 15 ديسمبر 2024 - 11:07 ص | آخر تحديث: الأحد 15 ديسمبر 2024 - 11:07 ص

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان عبر تطبيق تليجرام، اليوم الأحد، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت، خلال الليلة الماضية، 15 طائرة مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية.

وقال البيان: "تم خلال الليلة الماضية، إيقاف محاولات نظام كييف تنفيذ هجمات إرهابية باستخدام طائرات مسيرة ضد أهداف على الأراضي الروسية"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضاف البيان: "دمرت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة 15 طائرة مسيرة أوكرانية، منها 13 طائرة مسيرة فوق البحر الأسود، وواحدة فوق أراضي مقاطعة كورسك، وأخرى فوق مقاطعة بيلجورود".

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك