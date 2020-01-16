وزير الخارجية الكندي: على إيران تحمل كامل مسؤوليتها عن مأساة الطائرة الأوكرانية

طالب وزير الخارجية الكندي، فرنسوا فيليب شامبان، بتحقيق شفاف وعادل ومفتوح للدول المعنية في حادث الطائرة الأوكرانية التي أُسقطت الأسبوع الماضي في إيران.



وأضاف، خلال مؤتمر صحفي لوزراء خارجية كندا وبريطانيا والسويد، مساء الخميس، أن «إيران يجب أن تتحمل كامل مسؤوليتها عن مأساة الطائرة، فضلًا عن مسؤوليتها عن التعويض لأهالي الضحايا».



وشدد على «مساءلة ومعاقبة المتورطين وإجراء محاكمة عادلة ومفتوحة وفقًا للمعايير الدولية في المحاكمات وحقوق الإنسان».



وأشار إلى أنهم لمسوا تعاونًا مع الجانب الإيراني، مردفًا: «لمسنا التعاون ونراقب الوضع عن كثب، ونطالب بالتعاون الدائم».



وأعلن الحرس الثوري الإيراني، السبت الماضي، مسؤوليته الكاملة عن حادث إسقاط الطائرة الأوكرانية الذي أسفر عن تحطمها ومصرع جميع من كانوا على متنها، وعددهم 167 راكبًا بالإضافة إلى تسعة أفراد من طاقمها.