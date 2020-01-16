الكرملين: بوتين سيصدر مرسوما يحدد آلية التصويت على التعديلات الدستورية الجديدة

أكد المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف اليوم الخميس، أن الرئيس فلاديمير بوتين سيصدر مرسوما رئاسيا قريبا يحدد فيه آلية إجراء وشروط التصويت على التعديلات الدستورية الجديدة، التي اقترحها في رسالته إلى الجمعية الفدرالية.

وقال بيسكوف - وفقا لقناة "روسيا اليوم" - "إنه سيتم إجراء تصويت على التعديلات الدستورية في المؤسسات الدستورية ذات الصلة"، موضحا أن هذا ليس استفتاء، لكنه تصويت على هذه التعديلات، سيتم تحديد إجرائه وشروطه بموجب مرسوم رئاسي يصدر قريبا.

وكان الرئيس بوتين تقدم أمس في رسالة للجمعية الفيدرالية، بمبادرة لإجراء تعديلات في الدستور الروسي، تشمل الحد من فترة عمل الرئيس بولايتين وتحديد نظام جديد لاختيار رؤساء الوزراء وتوسيع صلاحيات البرلمان.