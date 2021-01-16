الشرطة الألمانية تلقي القبض على شخصين بمطار فرانكفورت بسبب اشتباه بحقيبة سفر

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أعلنت السلطات الألمانية إخلاء مطار فرانكفورت حيث أغلقت الشرطة مبنى الركاب وألقت القبض على شخصين بسبب اشتباه في حقيبة سفر غير خاضعة للمراقبة.

وافاد المطار في تغريدة علي حسابه بموقع تويتر : "بسبب عملية الشرطة المستمرة ، تم إغلاق أجزاء من المبنى رقم 1 ومحطة القطار الإقليمية والمعبر المؤدي إلى محطة قطار المسافات الطويلة حاليًا في مطار فرانكفورت".

ووفقا لصحيفة "ذا صن"البريطانية تم إجلاء المسافرين في المبني رقم 1 في مطار فرانكفورت بعد العثور على حقيبة سفر دون مراقبة.

وتم القبض على شخصين لصلتهما بحقيبة الأمتعة ولا يزال رجال الشرطة يبحثون عن شخص ثالث، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية.

وزعمت تقارير أولية أن "تهديد بالسلاح" تسبب في الاضطراب.

وشوهد ضباط مسلحون في المطار بينما تم تصوير آلاف المسافرين وهم يقفون في الخارج.

وتم إيقاف جميع الرحلات الجوية، فيما تم العثور على حقيبة الأمتعة متروكة "غير ضارة"، بحسب إذاعة دويتشه فيله الألمانية.

وقال المحققون إن رجال الشرطة الفيدراليين ما زالوا يحققون في الحادث.