وزير الإعلام اليمني يدين استهداف مليشيا الحوثي مستشفى الثورة بتعز

أدان وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الارياني، استهداف مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران مستشفى الثورة بمدينة تعز بعدد من قذائف الهاون.

وأوضح الإرياني، في بيان له اليوم الأحد، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية، أن القصف الحوثي خلف أضرارا مادية وحالة من الخوف والهلع بين إدارة وطاقم ومرتادي المستشفى الذي يقدم خدماته للآلاف من أبناء المدينة الخاضعة لحصار منذ سبعة أعوام‏، مشيرا إلى تعرض مستشفى الثورة وعدد من المستشفيات الحكومية والخاصة والمدارس والمنشآت والبنى التحتية والمصالح الخاصة ومنازل المواطنين في مدينة تعز، منذ الانقلاب، للمئات من الهجمات العشوائية من قبل مليشيا الحوثي راح ضحيتها آلاف المدنيين بين قتيل ومصاب، في انتهاك صارخ للقوانين والمواثيق الدولية‏.

وتعجب الإرياني، من استمرار صمت المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأمريكي إزاء ما تتعرض له محافظة تعز التي تضم أكبر تكتل سكاني في اليمن، من جرائم حرب وجرائم مرتكبة ضد الإنسانية، مطالبا المجتمع الدولي بالقيام بمسئولياته واتخاذ مواقف حازمة لوقف قنص وقصف مليشيا الحوثي الإرهابية للمدنيين والأعيان المدنية في المدينة، وإدراج المليشيا وقياداتها في قوائم الإرهاب الدولية.