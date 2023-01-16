 كييف: وصول مساعدات مالية من الاتحاد الأوروبي تقدر بـ3 مليارات يورو الأسبوع الجاري - بوابة الشروق
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كييف: وصول مساعدات مالية من الاتحاد الأوروبي تقدر بـ3 مليارات يورو الأسبوع الجاري

أ ش أ
نشر في: الإثنين 16 يناير 2023 - 10:06 م | آخر تحديث: الإثنين 16 يناير 2023 - 10:06 م

قال رئيس وزراء أوكرانيا دينيس شميهال، اليوم الإثنين، إن بلاده تتوقع تلقي أول ثلاثة مليارات يورو من حزمة مساعدات مالية كلية بقيمة 18 مليار يورو من الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع.

وأضاف رئيس الوزراء الأوكراني - في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي على تويتر - أن أوكرانيا والاتحاد الأوروبي وقعتا مذكرة تفاهم لتقديم 18 مليار يورو في شكل مساعدات مالية كلية.

وتابع "نتوقع أن نتلقى حصة قدرها 3 مليارات يورو هذا الأسبوع. شكراً جزيلاً لرئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير لاين والرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية فالديس دومبروفسكيس. سيساعد هذا في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي في المستقبل".

من جانبه، قال ماتي ماسيكاس، كبير ممثلي الاتحاد الأوروبي في أوكرانيا ، إن الحزمة "تزيل بعض الأحمال عن ميزانية الدولة الأوكرانية".


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