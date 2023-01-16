رين يهزم سان جيرمان بهدف ويشعل المنافسة على قمة الدوري الفرنسي

أشعل فريق رين سباق المنافسة على صدارة جدول ترتيب الدوري الفرنسي، بعدما حقق مفاجأة مدوية بتغلبه 1 / صفر على ضيفه باريس سان جيرمان، مساء الأحد، في المرحلة التاسعة عشر للمسابقة.

وأسفرت باقي مباريات المرحلة، التي أقيمت يوم الأحد، عن فوز موناكو على ضيفه أجاكسيو 7 / 1، ونانت على مضيفه مونبيلييه 3 / صفر وليل على ضيفه تروا 5 / 1، وكليرمون على مضيفه آنجيه 2 / 1، فيما تعادل بريست مع مضيفه تولوز 1 / 1، وريمس مع ضيفه نيس بدون أهداف.

وتجمد رصيد سان جيرمان، الذي تلقى خسارته الثانية في مبارياته الثلاث الأخيرة بالمسابقة، عند 47 نقطة، لكنه بقي في الصدارة، بفارق 3 نقاط فقط أمام أقرب ملاحقيه لانس.

في المقابل، ارتفع رصيد رين، الذي حقق فوزه الـ11 في البطولة خلال الموسم الحالي، مقابل 4 تعادلات و4 هزائم، إلى 37 نقطة في المركز الخامس.