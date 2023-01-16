 رين يهزم سان جيرمان بهدف ويشعل المنافسة على قمة الدوري الفرنسي - بوابة الشروق
الإثنين 16 يناير 2023 3:49 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد إجراء فحص مخدرات لراغبي الزواج قبل توثيق العقد؟
النتـائـج تصويت

رين يهزم سان جيرمان بهدف ويشعل المنافسة على قمة الدوري الفرنسي

د ب أ
نشر في: الإثنين 16 يناير 2023 - 2:42 ص | آخر تحديث: الإثنين 16 يناير 2023 - 2:42 ص

أشعل فريق رين سباق المنافسة على صدارة جدول ترتيب الدوري الفرنسي، بعدما حقق مفاجأة مدوية بتغلبه 1 / صفر على ضيفه باريس سان جيرمان، مساء الأحد، في المرحلة التاسعة عشر للمسابقة.

وأسفرت باقي مباريات المرحلة، التي أقيمت يوم الأحد، عن فوز موناكو على ضيفه أجاكسيو 7 / 1، ونانت على مضيفه مونبيلييه 3 / صفر وليل على ضيفه تروا 5 / 1، وكليرمون على مضيفه آنجيه 2 / 1، فيما تعادل بريست مع مضيفه تولوز 1 / 1، وريمس مع ضيفه نيس بدون أهداف.

وتجمد رصيد سان جيرمان، الذي تلقى خسارته الثانية في مبارياته الثلاث الأخيرة بالمسابقة، عند 47 نقطة، لكنه بقي في الصدارة، بفارق 3 نقاط فقط أمام أقرب ملاحقيه لانس.

في المقابل، ارتفع رصيد رين، الذي حقق فوزه الـ11 في البطولة خلال الموسم الحالي، مقابل 4 تعادلات و4 هزائم، إلى 37 نقطة في المركز الخامس.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك