كوريا الجنوبية: تراجع الإصابات بكوفيد-19 إلى أقل من 15 ألف إصابة

تراجعت حالات الإصابة الجديدة بفيروس كوفيد-19 في كوريا الجنوبية إلى أقل مستوى يسجل في يوم اثنين خلال 12 أسبوعا.

وسجلت كوريا الجنوبية 14 ألفا و 144 إصابة جديدة بكوفيد-19، بما في ذلك 64 إصابة وافدة من الخارج، ليصل إجمالي عدد الحالات إلى 29 مليونا و821 ألفا و35 حالة، حسبما ذكرت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

وسجلت كوريا الجنوبية 35 حالة وفاة جديدة بكوفيد-19، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 32 ألفا و984 حالة، وفقا لوكالة يونهاب للأنباء.

ووصل عدد المرضى من ذوي الحالات الخطيرة إلى 510 حالات، بارتفاع 11 حالة عن اليوم السابق.