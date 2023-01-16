وزير التموين: رغيف الخبز بـ 5 قروش حتى الآن ونخطط لإقامة 200 منفذاً لأهلا رمضان

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قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية إنه تم إقامة 1300 منفذ إضافة إلي 1000 منفذ تابع لـ أمان بوزارة الداخلية ومنافذ الخدمة الوطنية، ومخطط إقامة 200 منفذا لأهلا رمضان.

وأضاف المصيلحي، أن سلع الزيت والسكر والأرز والسمنة والصلصة واللحوم والدواجن متاحة في كافة المنافذ.

ووجه وزير التموين الشكر لاتحاد منتجي الدواجن على إتاحة الدواجن وكيلو الفراخ المجمدة بـ65 جنيها سواء بلدي أو برازيلي على الرغم من ارتفاع أسعار الدولار.

وتابع المصيلحي أن اللحوم المجمدة بسعر 79 لـ 89 جنيها للكيلو، والسوداني من 115 لـ 135 جنيها حسب القطعية، والبلدي 150 جنيهًا للكيلو.

وأوضح وزير التموين والتجارة الداخلية أنه تم التوجيه اليوم باستمرار الشركات في توفير كافة السلع في المنافذ.

وقال المصيلحي أنه حتي الآن سعر رغيف الخبز 5 قروش وتكلفته 90 قرشَا.

وأضاف المصيلحي أن ميزانية الخبز المدعم التي كانت 51 مليار جنيه، ووصلت إلي 90 مليار جنيه وذلك نتيجة أسباب عديدة ليس فقط زيادة السعر بالدولار في الخارج.

وأضاف المصيلحي أن ما تقوم به الدولة وتوجيهات القيادة السياسية في تخفيف العبء على المواطنين واضح بشكل كبير وأهمها توفير الخبز المدعم بسعر 5 قروش رغم ارتفاع تكلفة إنتاجه على الحكومة.