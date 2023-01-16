أردوغان: تركيا مستعدة للعب دور الوسيط لإحلال سلام دائم بين روسيا وأوكرانيا

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، استعداد أنقرة للعب دور الوساطة، بهدف العمل على الوصول لسلام دائم بين موسكو وكييف.



ونقلًا عن وكالة الأنباء التركية «الأناضول»، قالت الرئاسة التركية في بيان لها، إن الطرفين بحثا خلال الاتصال، خطوات تحويل الحبوب الروسية إلى دقيق في تركيا، وإرسالها إلى الدول الإفريقية.



من جانبه لفت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، انتباه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى نهج كييف التدميري الذي يراهن على تصعيد القتال، وفق ما نقله المكتب الصحفي للكرملين.



وذكر بيان صادر عن المكتب الصحفي، أن «فلاديمير بوتين لفت الانتباه إلى النهج المدمر لنظام كييف، الذي يراهن على تكثيف الأعمال العدائية بدعم من الرعاة الغربيين، الذين زادوا من حجم الأسلحة والمعدات العسكرية المنقولة».