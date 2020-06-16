الخارجية الروسية: لافروف يتفق مع نظيره الإيراني على تأجيل المحادثات بينهما إلى إشعار آخر

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، تأجيل المحادثات المقرر إجراؤها غدا الثلاثاء، بين وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ونظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إلى إشعار آخر، بعد اتفاق مشترك بين الجانبين.

وذكرت وزارة الخارجية -في بيان أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية- "باتفاق مشترك، تم تأجيل المحادثات بين وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ووزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، والتي كان من المقرر إجراؤها في 17 يناير".

وصرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا -في وقت سابق من اليوم- بأن لافروف وعبد اللهيان كانا سيناقشان خلال اجتماعهما الوضع المحيط بخطة العمل الشاملة المشتركة للبرنامج النووي الإيراني، والتعاون في الأمم المتحدة ومنظمة شنغهاي للتعاون، والأوضاع في سوريا وأفغانستان وشؤون جنوب القوقاز وبحر قزوين.

كما أشارت إلى أنه كان المقرر أن تحتل المرحلة الأخيرة من المفاوضات بشأن الاتفاقية الخاصة بإنشاء منطقة تجارة حرة بين الاتحاد الاقتصادي الأوراسي وإيران مكانة عالية على جدول الأعمال.