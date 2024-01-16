بعثة المنتخب الأولمبي تصل الإمارات للمشاركة في دورة دبي الدولية

وصلت مساء اليوم، الإثنين، بعثة المنتخب الوطني الأولمبي إلى دبي بعد رحلة طيران استمرت نحو 4 ساعات، للمشاركة في بطولة دبي الدولية الودية لكرة القدم.

وكان في استقبال البعثة وفد من السفارة المصرية في دبي وقاموا بتذليل كافة العقبات، وتأتي البطولة ضمن استعدادات المنتخب للمشاركة دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وضمت البعثة: محمد بركات عضو مجلس الإدارة، رئيسا للبعثة، والبرازيلي روجيرو ميكالي، المدير الفني، وتياجو المدرب العام وعادل مصطفى المدرب وليونياردو مدرب الأحمال وجواو محلل الأداء وطارق سليمان رئيس الجهاز الطبي ومساعده، صلاح عاشور، أخصائي التأهيل والعلاج الطبيعي، وسبق البعثة بيوم محمود حرب المدير الإداري للترتيب لاستقبالها في دبي.

واختتم المنتخب تدريباته بالقاهرة اليوم قبل المغادرة بمران قوى أعقبه تدريبات استشفائية، وشهد المعسكر دعم كبير من أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الذي حرص على زيارة المنتخب وتحفيز اللاعبين والجهاز الفني قبل السفر.

وضمت القائمة 23 لاعبًا هم:

حراسة المرمى: حمزة علاء، على الجابري ومحمد سيحا.

خط الدفاع: محمد طارق، حسام عبد المجيد، كريم الدبيس، محمد حمدي، أحمد محمود، أحمد حسام، محمد مغربي، أحمد رضا وأحمد عيد.

خط الوسط: محمود صابر، أحمد عاطف قطة، مصطفى سعد ميسي، عمر خضر، أحمد نادر حواش، عمر الساعي، ماجد هاني، محمد شحاتة ومحمود جهاد.

الهجوم: حسام أشرف وأسامة فيصل.