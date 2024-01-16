رئيس مدينة المنيا يوجه بتحرير محضر لمحل تجاري بدمشير لعدم إعلان الأسعار

وجه عامر طه رئيس مركز ومدينة المنيا، بتحرير محضر عدم إعلان الأسعار بأحد المحال التجارية بقرية دمشير.

وأضاف رئيس المدينة، أنه خلال متابعته تطبيق مبادرة تخفيض أسعار السلع بمركز المنيا في قرية دمشير، فوجئ بصاحب هذا المحل التجاري الكبير يعرض السلع دون وضع لائحة الأسعار عليها؛ مما يفتح الباب لاستغلال المواطنين وعدم تطبيق مبادرة خفض الأسعار التي وجه بها رئيس الجمهورية.

وأشار إلى أن هناك توجيهات بالمتابعة الميدانية؛ لتطبيق مبادرة رئيس الجمهورية لتخفيض أسعار السلع، للتأكد من توافر السلع وعدم السماح باحتكار السلع مما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها، للتخفيف عن كاهل المواطنين.

ووجه رئيس مدينة المنيا، نائبه إكرام محمود، بالنزول للأسواق بحي وسط المدينة؛ للتأكد من توافر السلع وتطبيق المبادرة الرئاسية لتخفيض أسعار السلع الغذائية.