البليهي يقود السعودية لفوز صعب على عمان في كأس آسيا

قلب المنتخب السعودي تأخره بهدف أمام نظيره العماني إلى فوز 2 / 1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء في الجولة الأولى من منافسات المجموعة السادسة ببطولة كأس آسيا لكرة القدم

وتقدم المنتخب العماني في الدقيقة 14 بهدف سجله صلاح اليحيائي من ركلة جزاء.

وفي الشوط الثاني، تمكن عبد الرحمن غريب من تسجيل هدف التعادل للمنتخب السعودي في الدقيقة 78، قبل أن يسجل علي البليهي هدف الفوز في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

بهذه النتيجة حصد المنتخب السعودي أول ثلاث نقاط له في البطولة ليحتل المركز الثاني في المجموعة بفارق الأهداف خلف منتخب تايلاند الذي تغلب على قيرغيزستان بهدفين نظيفين في وقت سابق من اليوم.

فيما ظل المنتخب العماني بلا رصيد في المركز الثالث بفارق الأهداف أمام منتخب قيرغيزستان.

وكانت هذه هي أول مواجهة جمعت بين منتخبي السعودية وعمان في كأس آسيا، علما بأنهما التقيا في 24 مباراة سابقة، تمكن خلالها المنتخب السعودي من الفوز في 17 مباراة ، فيما فاز المنتخب العماني في خمس وتعادلا في مباراتين.