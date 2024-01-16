عقد الاجتماع التحضيري الأول لمنتدى تحديات صناعة الأثاث بدمياط

عقدت جامعة دمياط، الاجتماع الأول لفريق منتدى تحديات صناعة الأثاث بمحافظة دمياط، للتحضير لعقد المنتدى المقرر انطلاقه في جامعة في 5 مارس العام الجاري، برئاسة الدكتور حمدان ربيع المتولي رئيس جامعة دمياط.

وأوضح الدكتور حمدان ربيع المتولي، رئيس جامعة دمياط، أن الاجتماع يأتي ضمن التعاون المشترك بين الجامعة وعدة جهات، تتمثل في أكاديمية البحث العلمي وجهاز تنمية المشروعات والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، ومركز تحديث الصناعة ومركز بحوث الإلكترونيات، وجمعية المستثمرين بدمياط الجديدة والغرفة التجارية بدمياط، تماشياً مع توجه الدولة نحو تطوير ودعم صناعة الأثاث.

فصناعة الأثاث واحدة من أهم الصناعات في مصر، واتخذت الدولة عدة إجراءات داعمة لها أهمها إنشاء مدينة متخصصة لصناعة الأثاث بدمياط، وهي أحد المشروعات القومية ونقطة انطلاق للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وبوابة الأثاث الدمياطي للوصول للعالمية، ومع ذلك تواجه صناعة الأثاث بدمياط تحديات فريدة، تتطلب اهتماماً دقيقاً واستراتيجيات فعالة للنجاح.

وتابع أن الاجتماع ناقش المحاور الرئيسية والمرتكزات التي سينطلق منها المنتدى، وأهم تحديات صناعة الأثاث بمحافظة دمياط، وسبل تطوير الصناعة وتعزيز المستوى التنافسي لها وغزو السوق العالمي.