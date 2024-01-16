سيناتور أمريكي: تضور أطفال غزة جوعا بسبب المساعدات العسكرية الأمريكية أمر مشين

أكد السيناتور الديمقراطي الأمريكي بيرني ساندرز، اليوم الثلاثاء، أن ثمة قلق شعبي متزايد وبالكونجرس من أن إسرائيل لا تحارب حماس بل الشعب الفلسطيني.

وقال ساندرز، في تصريحات نقلتها شبكة "الجزيرة" الإخبارية، إن "حقيقة أن الأطفال يتضورون جوعا حتى الموت بسبب المساعدات العسكرية الأمريكية أمر مشين".

من ناحية أخرى، اعتبر النائب عن حزب "فرنسا الأبية" اليساري المعارض، إيمريك كارون، موقف وصمت الدبلوماسية والإعلام في بلاده حيال الدمار الحاصل في قطاع غزة بسبب القصف الإسرائيلي، يسيئ لفرنسا.

ونشر النائب الفرنسي عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقا) صورة التقطها جنود إسرائيليون لقذيفة دبابة كتبوا عليها "إيمريك كارون يمكنك البكاء الآن" وصورة أخرى معلقة على مبنى الخدمة للبرلمان الفرنسي للمحتجزين الإسرائيليين لدى حركة حماس في قطاع غزة.

وأشار النائب الفرنسي إلى تعرضه لحملات تشويه وتهديدات "لأنه رفض المجزرة المستمرة في غزة وطلب وقف إطلاق النار".

وانطلقت يوم الخميس الماضي، جلسات استماع للنظر في قضية رفعتها جنوب إفريقيا في محكمة العدل الدولية، تتهم فيها إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية في الحرب على غزة، وتطالب بوقفها بشكل عاجل.

وارتفعت حصيلة العدوان الاسرائيلي المتواصل على غزة، إلى 24 ألفا و100 شهيد، إلى جانب ارتفاع عدد الإصابات ليصل إلى 60 ألفا و834 إصابة، وتسببت بنزوح أكثر من 85% من سكان القطاع.