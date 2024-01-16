اليونان تناشد إيران تسليم ناقلتها المحتجزة وإطلاق سراح طاقمها

أعلنت وزارة الخارجية اليونانية، اليوم الثلاثاء، أنها تجري اتصالات رفيعة المستوى مع الحكومة الإيرانية؛ لتسليم ناقلتها المحتجزة، وإطلاق سراح طاقمها.

ونقلت صحيفة "كاثميريني" اليونانية عن بيان الوزارة القول إنها تسعى لتأمين إطلاق سراح القبطان اليوناني، الذي كان واحدًا من 19 من أفراد الطاقم على متن الناقلة المملوكة لليونان "سانت نيكولاس"، عندما احتجزتها وحدة من الجيش الإيراني في البحر الأسبوع الماضي.

وكانت شركة "إمبير نافيجشين" - مقرها اليونان والتي تمتلك الناقلة - قد أفادت أمس، بأن أحد أفرادها زار الناقلة، حيث أكد سلامة الطاقم.

ولا تزال الناقلة راسية في ميناء "بندر عباس"، بجنوب إيران، وفقا للتقارير.