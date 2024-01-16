طارق سليمان: الشناوي لا يتحمل مسئولية هدفي موزمبيق

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أكد طارق سليمان مدرب حراس مرمي الأهلي السابق أن محمد الشناوي حارس مرمي منتخب مصر لا يتحمل تمامًا مسؤولية أهداف موزمبيق فى مرمي الفراعنة ضمن مباريات الجولة الأولي من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الإفريقية والتى تقام الوقت الحالي فى كوت ديفوار.

وقال طارق سليمان مدرب حراس مرمي النادي الأهلي فى تصريحات إذاعية:" هدفين منتخب موزمبيق أمام منتخب مصر كانت بسبب أخطاء دفاعية والجميع يتحمل المسؤولية ولكن الأزمة كانت ليس من محمد الشناوي ولا يتحمل أى منهما.

وأضاف:" محمد الشناوي من اللاعبين المميزين والذي دائما قادر على صناعة الفارق واستطاع أن يتصدي لأكثر من كرة خطيرة من منتخب موزمبيق.