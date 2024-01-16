البريطاني كاميرون نوري يتأهل للدور الثاني لبطولة أستراليا للتنس

بدد البريطاني كاميرون نوري المخاوف بشأن معاناته من الإصابة، عقب تأهله السهل للدور الثاني لبطولة أستراليا المفتوحة للتنس، أولى بطولات (جراند سلام) الأربع الكبرى لهذا الموسم، اليوم الثلاثاء.



وفاز نوري على منافسه البيروفي خوان بابلو فارياس بنتيجة 6 / 4 و6 / 4 و6 / 2، في الدور الأول لبطولة أستراليا، ليصبح أول بريطاني يتأهل للدور الثاني في النسخة الحالية للمسابقة، التي تستمر منافساتها لمدة أسبوعين.



وكان نوري، المصنف الأول بين لاعبي التنس البريطانيين، انسحب من بطولة أوكلاند الأسبوع الماضي، قبل خوضه دور الثمانية بالمسابقة التي أقيمت بالمدينة التي نشأ فيها، بسبب مشكلة في المعصم الأيسر، حسبما أفادت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا).