أسامة ربيع: طريق رأس الرجاء الصالح غير آمن للسفن

قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إن طريق رأس الرجاء الصالح (الذي باتت تسلكه بعض السفن مؤخرًا بسبب التوترات في البحر الأحمر) هو طريق غير مأمون.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «صالة التحرير» عبر شاشة «صدى البلد»، مساء الثلاثاء، أن هذا الطريق يمر بالمحيط الهندي الذي تكون أمواجه مرتفعة في الأجواء المناخية الحالية.

وأوضح أن السفن الصغيرة لا يمكنها عبور هذا الطريق، كما أنّه مسار غير مزود بأي ميناء أو مرفأ، ومن ثم قد تواجه السفن مشكلات كبيرة حال تعرُّضها لعطل.

وأشار إلى أنّ طريق رأس الرجاء الصالح يكبد السفن مسافة أطول كثيرًا مقارنة بقناة السويس.

ولفت إلى أن طول المسافة يجعل البضائع التي تنقلها السفن، معرضة لإمكانية التلف.

ويستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن بالبحر الأحمر تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية أو تنقل بضائع من وإلى إسرائيل، في خطوة تقول الجماعة اليمنية إنها تأتي تضامنا مع غزة وبهدف وقف العدوان على القطاع.