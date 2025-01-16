طبيب الزمالك يكشف طبيعة إصابة ثنائي الفريق

كشف محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بنادي الزمالك، تفاصيل إصابة محمود حمدي الونش، ومحمد السيد، ثنائي الفريق، أثناء عملية الأحماء قبل مباراة حرس الحدود.

الزمالك فاز على ضيفه حرس الحدود بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الخميس، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال محمد أسامة في تصريحات للموقع الرسمي لناديه: «إصابة الونش ليست مقلقة، وعبارة عن كدمة بسيطة في الفخذ وإصابة عضلية، وفضلنا منحه راحة من المباراة».

وأضاف: «الونش سيخضع لمزيد من الفحوصات الطبية قبل تدريب الغد من أجل الاطمئنان عليه بشكل عام».

كما تطرق طبيب الزمالك للحديث عن إصابة محمد السيد التي تعرض لها أثناء عملية الإحماء قبل مواجهة الحرس، بقوله: «اللاعب اشتكى من شعوره بآلام في الرباط الداخلي وفضلنا خروجه من المباراة حتى لا تتفاقم إصابته».

بهذا الفوز، ارتقى الزمالك إلى وصافة جدول ترتيب الدوري برصيد 17 نقطة، بفارق الأهداف أمام بيراميدز الثالث وبفارق نقطة وحيدة خلف الأهلي المتصدر، فيما يتجمد رصيد حرس الحدود عند 6 نقاط في المركز السادس عشر.