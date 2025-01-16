حماس تعلق على مزاعم مكتب نتنياهو بشأن اتفاق غزة

علق القيادي بحركة حماس عزت الرشق، على مزاعم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وأكد في تصريح مقتضب نشره عبر قناته الرسمية بتطبيق «تليجرام»، صباح الخميس، أن «حماس ملتزمة باتفاق وقف إطلاق النار، الذي أعلن عنه الوسطاء».

وفي وقت سابق، زعم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن «حركة المقاومة الفلسطينية حماس تراجعت عن التفاهمات الواضحة التي تم الاتفاق عليها مع الوسطاء وإسرائيل».

وادعى في بيان، نقلته صحيفة «يديعوت أحرنوت» العبرية، صباح الخميس، أن حماس تحاول ممارسة «الابتزاز في اللحظة الأخيرة»، وتخلق أزمة تمنع التوصل إلى تسوية.

وأشار إلى أن «إسرائيل لن تحدد موعد لاجتماع مجلس الوزراء المصغر (الكابينيت) والحكومة، حتى يعلن الوسطاء أن حماس وافقت على كل تفاصيل الاتفاق».

وأعلنت جمهورية مصر العربية ودولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية، توصل طرفي النزاع في غزة إلى اتفاق لتبادل الأسرى والمحتجزين والعودة إلى الهدوء المستدام بما يحقق وقفًا دائمًا لإطلاق النار بين الطرفين. ومن المتوقع أن يبدأ سريان الاتفاق اعتبارًا من يوم 19 يناير 2025.

ويتضمن الاتفاق الذي توصل إليه الطرفان ثلاثة مراحل، تشتمل المرحلة الأولى ومدتها 42 يومًا على وقف لإطلاق النار، وانسحاب وإعادة تموضع القوات الإسرائيلية خارج المناطق المكتظة بالسكان، وتبادل الأسرى والمحتجزين، وتبادل رفات المتوفين، وعودة النازحين داخليًا إلى أماكن سكناهم في قطاع غزة، وتسهيل مغادرة المرضى والجرحى لتلقي العلاج.

كما تتضمن المرحلة الأولى تكثيف إدخال والتوزيع الآمن والفعال للمساعدات الإنسانية على نطاق واسع في جميع أنحاء قطاع غزة، وإعادة تأهيل المستشفيات والمراكز الصحية والمخابز، وإدخال مستلزمات الدفاع المدني والوقود، وإدخال مستلزمات إيواء النازحين الذين فقدوا بيوتهم بسبب الحرب.