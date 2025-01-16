جروس: مواجهة الحرس شهدت توترا في الدقائق الأخيرة

علق السويسري كريستيان جروس، المدير الفني لنادي الزمالك، على مشاركة سيف الدين الجزيري، مهاجم الفريق خلال مواجهة حرس الحدود، مشددًا على أهمية الفوز في المباراة.

الزمالك فاز على ضيفه حرس الحدود بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الخميس، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال كريستيان جروس في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: «كان هناك توتر في نهاية المباراة، وكان من الممكن أن يكون اللقاء أسهل بالنسبة لنا، وأستطيع القول بأن الفريق لعب 85 دقيقة بصورة جيدة، وسجلنا أهدافاً».

وأضاف: «مشكلة الجزيري انتهت وعاد للتدريبات، ودفعت به في الشوط الثاني لتجهيزه لأن الفريق لديه ضغط مباريات وارتباط الفريق بمواجهة إنيمبا النيجيري يوم الأحد المقبل في بطولة كأس الكونفدرالية».

وتابع: «من المنطقي أن يتحدث الجميع عن التبديلات عندما يحدث توتر مثلما حدث في الدقائق الأخيرة في المباراة».

وأوضح: «لا أعلم تفاصيل إصابة الونش، وأتمنى أن تكون إصابته خفيفة، وفضلت استبعاده حتى لا تكون هناك مخاطرة، في حين أن محمد السيد شعر بإجهاد قبل المباراة وفضلت إراحته».

وأتم: «كان هناك تراجع في الشوط الثاني في بعض الأوقات ولكن هناك إيجابيات عديدة في اللقاء وسعيد بتحقيق الفوز».

بهذا الفوز، ارتقى الزمالك إلى وصافة جدول ترتيب الدوري برصيد 17 نقطة، بفارق الأهداف أمام بيراميدز الثالث وبفارق نقطة وحيدة خلف الأهلي المتصدر، فيما يتجمد رصيد حرس الحدود عند 6 نقاط في المركز السادس عشر.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة إنيمبا النيجيري يوم الأحد المقبل في ختام مباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.