رئيس الوزراء الفلسطيني يبحث مع رئيس المجلس الأوروبي سبل دعم جهود الحكومة للإغاثة الطارئة بغزة

بحث رئيس الوزراء محمد مصطفى، مع رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، سبل دعم جهود وخطط الحكومة من أجل الإغاثة الطارئة في قطاع غزة فور وقف العدوان، وتنفيذ قرار الأمم المتحدة 2735، والقرارات ذات الصلة من أجل إنهاء الاحتلال، وتجسيد الدولة الفلسطينية لتحقيق رؤية حل الدولتين، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وشدد "مصطفى"، خلال اللقاء الذي عقد في مقر المجلس الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل، اليوم الخميس، على أهمية مساندة الاتحاد الأوروبي والدول الصديقة لجهود الحكومة في الإغاثة والتعافي المبكر وصولا للإعمار الشامل في كل الأراضي الفلسطينية، مثمنًا الدعم الإنساني والإغاثي والسياسي والمالي الذي قدمه الاتحاد الأوروبي لفلسطين على مدار السنوات الماضية.

وقال رئيس الوزراء: "نريد وقف العدوان على شعبنا بشكل كامل في أسرع وقت ممكن، وضمان عدم تكراره، وإعادة فتح المعابر مع قطاع غزة، وتوحيد مؤسسات الدولة في الضفة الغربية وقطاع غزة".

واستعرض مصطفى جهود الحكومة في الإصلاح والتطوير المؤسسي، مثمنًا الدعم الأوروبي المقدم لهذه الجهود الحكومية، آملًا إنجاز حزمة الدعم الأوروبي الطارئ متعدد الأعوام في أقرب وقت ممكن، لمساندة الحكومة في ضمان استمرار تقديم الخدمات لأبناء شعبنا.

من جانبه، أكد كوستا دعم الاتحاد الأوروبي الثابت لرؤية حل الدولتين، قائلا: "مهما اختلفت الآراء داخل الاتحاد الأوروبي ولكن الكل يجمع على أهمية تحقيق السلام في المنطقة والذي يأتي من خلال حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية".

وشدد كوستا على دعم جهود التوصل لوقف إطلاق النار واستدامته وضمان عدم تكراره، وجاهزية الاتحاد الأوروبي لدعم جهود الحكومة الفلسطينية من أجل إغاثة قطاع غزة.

وحضر الاجتماع سفيرة فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي وبلجيكا ولوكسمبورغ أمل جادو الشكعة، ومستشار رئيس الوزراء محمد الأحمد، ومساعد وزير الخارجية السفير عمر عوض الله، وسكرتير ثاني آلاء جادالله.