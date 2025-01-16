رئيس حزب إسرائيلي: كل عقبات صفقة وقف إطلاق النار تم التغلب عليها

أعلن رئيس حزب شاس أرييه درعي، في مؤتمر شاس السنوي في القدس، أنه تم إبلاغه بأن جميع العقبات التي تعترض صفقة التبادل قد تم التغلب عليها، وأن الصفقة جارية، مشيرا إلى أن "الطرفين مشغولان الآن بالصياغة الفنية النهائية".

وجاء تصريحات درعي، على خلفية الجدل الذي نشأ في اللحظة الأخيرة حول هوية الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم، ومن بينهم سجناء محكوم عليهم بالسجن المؤبد، بحسب ما نقلته وكالة معا.

ولتلبية الإطار الزمني المعني، سيُطلب من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ومن ثم الحكومة الإسرائيلية، غدا، الموافقة على اتفاق وقف إطلاق النار، وذلك لترك 48 ساعة من لحظة نشر قوائم الأسرى لغرض تقديم الطعون كما هو مطلوب من قبل قانون.

وعليه، ودون أي تأخير جديد، فإن وقف إطلاق النار سيدخل حيز التنفيذ، وسيتم إطلاق سراح الأسرى الأوائل صباح يوم الأحد.

وفي وقت سابق، قال مسئول أمريكي، إن خلافاً نشب، اليوم الخميس، حول تفاصيل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، مضيفاً أن مبعوثين أمريكيين يعملان على حله.

وذكر المسئول أن الخلاف نشب حول هويات عدد من السجناء الذين تطالب حماس بالإفراج عنهم، وقال إن من المتوقع حل هذه النقطة في القريب العاجل.

ويعمل على هذه القضية مبعوث الرئيس جو بايدن إلى الشرق الأوسط بريت ماكجورك ومبعوث الرئيس المنتخب دونالد ترامب ستيف ويتكوف. وقال المسئول إنهما موجودان في الدوحة مع مفاوضين مصريين وقطريين.

في السياق ذاته، تحدثت تقارير عبرية وبريطانية عن أن الخلاف الرئيسي الذي لا يزال قائماً الآن بين إسرائيل وحماس يدور حول هوية الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم - بما في ذلك الأسرى المحكوم عليهم بالسجن مدى الحياة.

وبحسب صحيفة "يديعوت أحرنوت"، يتجادل الطرفان حول من يتم تعريفهم على أنهم "رموز" - الأسرى الذين لدى حماس مصلحة كبيرة في إطلاق سراحهم، والذين لا تريد تل أبيب ضمهم إلى الصفقة. كذلك هناك نقاش آخر يدور أيضًا حول محور فيلادلفيا.