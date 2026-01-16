كندا والصين يتبادلان خفض الرسوم الجمركية على السيارات الكهربائية والمنتجات الزراعية

وافقت كندا، في اختلاف عن الموقف الأمريكي، على خفض الرسوم الجمركية التي فرضتها بنسبة 100% على السيارات الكهربائية الصينية، مقابل أن تخفض بكين الرسوم على المنتجات الزراعية الكندية، وفقا لما أعلنه رئيس الوزراء الكندي مارك كارني اليوم الجمعة.

وجاءت تصريحات كارني بعد يومين من الاجتماعات مع القادة الصينيين.

وأشار إلى أنه سيكون هناك حد أقصى مبدئي يصل إلى 49 ألف مركبة بالنسبة للصادرات الصينية من المركبات الكهربائية لكندا.

وقال للصحفيين إن الصين ستخفض الرسوم الجمركية على بذور الكانولا، وهي من الصادرات الكندية الرئيسية، من نحو 84% إلى نحو 15%.