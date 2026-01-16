أعلنت الدار المصرية اللبنانية عن إصدارها رواية "ذات الوشاح الوردي" للكاتبة والروائية نهى داود، وذلك ضمن إصدارات المشاركة بمعرض القاهرة للكتاب في دورته الـ57.

ومن أجواء الرواية نقرأ:

"ماذا تعرفون عن الحب؟ هو قرص من عسل أو ورد على سياج بعيد؟ وماذا إذا التقى الحبيبان بعد فراق طويل؟ فراق لم يقضِ على حبهما بل أججه في قلبيهما كجمرة مشتعلة تحت الرماد. يا لروعة اللقاء الثاني.. وأحلامه.. ووعوده.. ووروده. ولكن هذه رواية جريمة! فهل سيكون اللقاء الثاني نورًا وقُبلة حياة لفدوى ووليد؟ أم سينقلب إلى نار تحرق الجميع؟ رواية تبدأ بقتل وقصة حب.. فأين ستنتهي؟ وكيف يمكن للعدالة العمياء أن تتحقق بين أتون المشاعر المتشابكة وأسرار الماضي القاتمة؟"

نهى داود، كاتبة مصرية ولدت في إنجلترا عام 1975م، تخرجت في قسم الاتصالات بكلية الهندسة جامعة القاهرة. وبعد أن عملت بمجال تخصصها لسنوات غمرها تيار الشغف، لتعكف على كتابة أولى رواياتها البوليسية بعد أن حصلت على دبلومة الكتابة الإبداعية من جامعة ويزليان الأمريكية، ثم تخصصت الكاتبة في أدب الجريمة. صدر لها 9 روايات منها: "رضا"، و"جثتان والثالثة عند قدمي"، و"دماء على السجادة الحمراء"، و"ذبابة زرقاء".