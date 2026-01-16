صحة مطروح: إجراء 33 تدخلا جراحيا ناجحا بمستشفى سيوة المركزي

قالت مديرية الصحة والسكان بمطروح إنه تم إجراء 33 تدخلا جراحيا ناجحا في تخصصات «النساء والتوليد، والجراحة العامة، وجراحة العظام» بمستشفى سيوة المركزي.

وأوضح الدكتور أحمد رفعت، وكيل وزارة الصحة بمطروح، في بيان إعلامي، أن جهود الفريق الطبي بمستشفى سيوة المركزي تكللت بالنجاح في إجراء 33 تدخلا جراحيا ناجحا في تخصصات النساء والتوليد والجراحة العامة وجراحة العظام، حيث تم إجراء 10 عمليات عظام، و13 عملية نساء وتوليد، و10 عمليات جراحة عامة.

وأكد أن مديرية الصحة حريصة على تشجيع إجراء كافة التدخلات الجراحية بالأساليب العلمية الحديثة، بما يضمن توفير خدمة طبية متميزة علميا وفنيا بمحافظة مطروح.