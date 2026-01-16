لبنان: إصابة شخص في غارة بمسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة بالجنوب

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

سُجلت إصابة واحدة جراء استهداف طائرة مسيرة إسرائيلية، صباح اليوم الجمعة، لسيارة في جنوب لبنان.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية، بأن الغارة استهدفت السيارة في بلدة المنصوري التابعة لقضاء صور في الجنوب.

ومن جانبه، أعلن جهاز "كشافة الرسالة الإسلامية" نقل مصاب من موقع الغارة إلى أحد مستشفيات مدينة صور لتلقي العلاج.

ويأتي هذا في وقت تواصل فيه إسرائيل خروقاتها لاتفاق وقف الأعمال العدائية الذي دخل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر 2024؛ حيث تستمر القوات الإسرائيلية في تنفيذ عمليات تجريف وتفجير، وشن غارات شبه يومية، مع بقاء وحداتها متمركزة في نقاط عدة داخل الأراضي اللبنانية.