ميدو: أنشيلوتي يستعين بـ«ساحر إفريقي» للفوز في المباريات مع إيفرتون

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كشف أحمد حسام ميدو، المدير الفني السابق لمصر المقاصة، عن اعتماد الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لإيفرتون الإنجليزي على السحر للفوز في مباريات فريقه.

وقال ميدو خلال تصريحاته عبر قناة "أبو ظبي": "مقربون من أنشيلوتي أكدوا لي أن المدرب معه ساحر إفريقي بشكل دائم في التدريبات والمباريات".

وتابع: "هو يؤمن أن السحر يساعده في الفوز بالمباريات".

وتطرف للحديث عن احتفالات نادي الزمالك بكأس السوبر الإفريقي، قائلًا: "تحدثت هاتفيًا مع طارق حامد اليوم، وطلبت منه أن يطالب اللاعبين بوقف الاحتفالات".

وواصل: "طلبت من طارق أن يبلغ اللاعبين بأن الخسارة أمام الأهلي ستجعل الجماهير تنسى بطولة السوبر الإفريقي".

وأضاف: "أعتبر طارق حامد هو قلب الزمالك النابض".

وأردف: "جمهور الزمالك عظيم وإذا فشل الفريق في تحقيق بطولات لمدة 20 سنة مقبلة، سيحتشد الجمهور ويحتفل بالأبيض مع أول بطولة يحققها، وهذه حالة فريدة لا تتواجد في العالم".

وكشف: "عرضت على حسام غالي الانضمام إلى الزمالك وهو يلعب في السعودية".

واستكمل: "حاولت بكل الطرق الممكنة أن أخطفه لينضم إلى الزمالك، وجعلت إدارة الأبيض تقدم له مبالغ كبيرة جدًا جدًا ولكن رد حسام غالي القاطع كان أنه لن يرتدي سوى قميص الأهلي مهما حدث".

واختتم: "أنا أكثر شخص كان سعيدًا عندما تم تصعيد رمضان صبحي من الناشئين، وكنت أدعمه وأتواصل معه في إنجلترا وأنصحه دائمًا".