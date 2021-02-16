مكافحة التهرب الجمركي بالقاهرة تضبط زجاجات مشروبات كحولية وسجائر أجنبية الصنع

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي بالقاهرة بالتنسيق مع إدارة مباحث الجمارك، من ضبط عدد من زجاجات المشروبات الكحولية وكمية من السجائر أجنبية الصنع غير خالصة الضرائب والرسوم.

ذكرت مصلحة الجمارك، في بيان اليوم الثلاثاء، أنه بناء على معلومات سرية بقيام أحد البائعين ببيع السجائر والمشروبات الكحولية أجنبية الصنع والرسوم بطريق "الدليفري"، تم تشكيل لجنة جمركية للتوجه إلى المحل، مشيرة إلى ضبط 19 زجاجة مشروبات كحولية مختلفة الأنواع والأحجام و72 خرطوشة سجائر غير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية.

وأضافت أن الرسوم والتعويضات المستحقة بلغت 738 ألف جنيه، موضحة أن عبد الناصر محمد المشرف على الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركي قرر اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي.