قال ياسر تيمور، مستشار وزارة المالية لتطوير الضرائب، إن المرحلة الأولى من منظومة الفاتورة الإلكترونية انطلقت يوم 15 نوفمبر العام الماضي بشكل مرحلي، لافتًا إلى إلزام 134 شركة بالانضمام للمنظومة.

وأضاف تيمور، خلال لقاء لبرنامج «المواجهة»، الذي تقدمه الإعلامية ريهام السهلي عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء أمس الاثنين، أن المرحلة الأولى نجحت نجاحًا كبيرًا، مشيرًا إلى أن بعض الشركات طلبت الانضمام طواعية لمنظومة الفاتورة الإلكترونية.

وأشار إلى أن إقبال الشركات بشكل زائد على الانضمام للمنظومة خلال المرحلة الثانية، دليل على نجاح المرحلة الأولى، موضحًا أن الوزارة تستفيد من التطبيق في قياس ردود الأفعال.

ولفت مستشار وزارة المالية إلى تفاوت ردود الفعل بين الشركات المنضمة للمنظومة، قائلًا إن بعض الشركات كانت راغبة في الالتزام وأخرى كان لديها نوع من المقاومة.

وأكد أنه أمر طبيعي عند تطبيق أي منظومة أو مشروع جديد على المجتمع الضريبي، والذي يتسم بانخفاض الرغبة في الالتزام، مؤكدًا على تقديم مزايا للشركات الملتزمة، إضافة إلى اتخاذ إجراءات قانونية والتحويل للنيابة لغير الملتزمة.

وأعلن محمد معيط وزير المالية، أمس الاثنين، انطلاق العمل بالمرحلة الثانية لمنظومة الفاتورة الإلكترونية بمشاركة 347 شركة مسجلة بمركز كبار الممولين، على أن يتم انضمام بقية الشركات تباعًا حتى 30/6/2021، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى لمنظومة الفاتورة الإلكترونية التي تم انطلاقها في 15 نوفمبر الماضي قد تمت بنجاح.