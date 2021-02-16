 رئيس المكسيك: انقطاع الكهرباء كان نتيجة للاعتماد على خطوط الغاز الأمريكية - بوابة الشروق
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رئيس المكسيك: انقطاع الكهرباء كان نتيجة للاعتماد على خطوط الغاز الأمريكية

رئيس المكسيك - ارشيفية
رئيس المكسيك - ارشيفية
مكسيكو سيتي - د ب أ
نشر في: الثلاثاء 16 فبراير 2021 - 8:25 م | آخر تحديث: الثلاثاء 16 فبراير 2021 - 8:25 م
قال الرئيس المكسيكي اندريس مانويل لوبيز اوبرادور في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، إن انقطاع التيار الكهربائي يأتي بمثابة تذكير أن المكسيك يجب أن تصبح مستقلة في مجال الطاقة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الرئيس المكسيكي قوله إن سعر الغاز المستورد الذي تستخدمه المكسيك لإنتاج الكهرباء قفز بنسبة 5000% وسط الطقس البارد الذي ضرب الولايات المتحدة.

ونجحت المكسيك في إعادة الكهرباء إلى الولايات الشمالية ومن المتوقع استعادة التيار الكهربائي بالكامل غدا الأربعاء أو بعد غد الخميس.

وقالت المكسيك أمس إنها استعادة 65% من قدرات الكهرباء.

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