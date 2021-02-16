استمرار أعمال فرق كسح وشفط تجمعات مياه الأمطار بالدقهلية

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استمرت مساء اليوم، أعمال فرق كسح وشفط تجمعات مياة الأمطار بالشوارع والميادين بنطاق مراكز ومدن وقرى محافظة الدقهلية؛ تيسيرًا لحركة انتقال المواطنين وسيولة الحركة المرورية.

وأصدر أيمن مختار محافظ الدقهلية، توجيهات لجميع رؤساء الوحدات المحلية بنطاق المحافظة بضرورة وسرعة التعامل الفوري مع حالة الطقس وسقوط الأمطار، وضرورة تمركز وانتشار الفرق العاملة والمعدات اللازمة بالتعاون مع شركة مياة الشرب والصرف الصحي؛ للتعامل مع تجمعات الأمطار بالشوارع والميادين، والتواصل الدائم والمستمر مع غرفة العمليات بديوان عام المحافظة؛ للإبلاغ من خلال الغرف الفرعية بالمراكز والمدن والأحياء.