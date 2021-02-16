الأزهر: حريصون على تخفيف العبء عن الطلاب

قال وكيل الأزهر الشريف الدكتور محمد الضويني، إن الأزهر الشريف حريص كل الحرص على الاتفاق مع توجهات الدولة بشأن القرارات المتعلقة بالامتحانات، مشددًا على حرص الأزهر على عقد الامتحانات وسط إجراءات احترازية وتدابير جرى اتخاذها للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي عبر البث الحي على منصات الأزهر الشريف على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بحضور رئيس قطاع المعاهد الأزهرية الشيخ صالح عباس، لإعلان الجداول التفصيلية لامتحانات الفصل الدراسي الأول لجميع المراحل التعليمية بالمعاهد الأزهرية، أن هناك تنسيق بين الأزهر ووزارة التعليم بشأن القرارات الخاصة بالامتحانات.

وأشار، إلى أنه تم مراعاة زيادة مواد الامتحانات لدى التعليم الأزهري، لذا زادت مرحلة التقييم في أيامها، مؤكدًا أن امتحان المواد الأزهرية سوف يكون امتحانها في يوم والمواد المشتركة مع وزارة التعليم في يوم آخر.

وأكد حرص فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب تخفيف العبء على الطلاب، ولذا تم تقسيم أيام امتحانات الشهادة الإعدادية على ثلاث أيام، المواد الشرعية يوم، واللغة العربية يوم آخر، والمشتركة مع التعليم يوم ثالث.

وكان قد أعلن قطاع المعاهد الأزهرية أمس الاثنين، قواعد وضوابط إجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول للمراحل التعليمية المختلفة بالمعاهد الأزهرية للعام الدراسي 2020 - 2021م، مؤكدًا أن جميع الجداول التفصيلية للامتحانات ستكون متاحة للطلاب خلال الأسبوع الجاري، وأن المواد التي لا تضاف للمجموع يؤجل امتحانها إلى نهاية العام الدراسي، وجاءت الضوابط والإجراءات التي وضعها قطاع المعاهد الأزهرية للامتحانات، إذ أن رياض الأطفال والصفوف من الأول وحتى الثالث الابتدائي بالمعاهد العادية والنموذجية والخاصة والبعوث الإسلامية، يُكتفَى بتقييمهم عن طريق معلميهم كما هو المتبع.

وأما الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي بالمعاهد العادية والنموذجية والخاصة والبعوث الإسلامية، يتم امتحانها بدءًا من السبت الموافق 27 فبراير حتى الثلاثاء 2 مارس، على أن يؤدي طلاب الفرقتين الرابع والخامس الابتدائي امتحان القرآن الكريم، والتربية الإسلامية يوم السبت الموافق 27 فبراير، وباقي المواد الدراسية المقررة يوم الاثنين 1 مارس، ويؤدي طلاب الشهادة الابتدائية القرآن الكريم والتربية الإسلامية يوم الأحد 28 فبراير، وباقي المواد الدراسية المقررة يوم الثلاثاء الموافق 2 مارس 2021.

وتُجرى امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثاني الإعدادي بالمعاهد العادية والنموذجية والخاصة والبعوث الإسلامية، بواقع يومين لكل صف دراسي، على أن يؤدي طلاب الصف الأول الإعدادي امتحان المواد الأزهرية (القرآن الكريم والمواد العربية والشرعية) يوم الثلاثاء 2 مارس، وباقي المواد الدراسية المقررة يوم الخميس 4 مارس، في حين يُمتحن طلاب الصف الثاني الإعدادي المواد الأزهرية يوم الأربعاء 3 مارس، وباقي المواد الدراسية المقررة يوم السبت 6 مارس، ويمتحن طلاب الشهادة الإعدادية الأزهرية على مدى ثلاثة أيام، القرآن الكريم والمواد الشرعية يوم الخميس 4 مارس، المواد المشتركة مع وزارة التربية والتعليم يوم 7 مارس، اللغة العربية 9 مارس ٢٠٢١.

وتُجرى امتحانات النقل للمرحلة الثانوية بقسميها العلمي والأدبي بالمعاهد العادية والنموذجية والخاصة والبعوث الإسلامية للصفين الأول والثاني الثانوي، والعلوم الإسلامية (الصف الثاني) في الفترة من السبت الموافق 27 فبراير وحتى الثلاثاء الموافق 9 مارس، حيث يؤدي طلاب كل فرقة الامتحانات في خمسة أيام، وتخصص أيام السبت والاثنين والأربعاء للصف الأول الثانوي، وأيام الأحد والثلاثاء والخميس للصف الثاني الثانوي.

والامتحانات التي تعقد بلجان (مرة واحدة) في نهاية العام، هي الشهادة الثانوية الأزهرية (علمي وأدبي)، وشهادة الثانوية للعلوم الإسلامية، ونقل معاهد القراءات، وشهادات معاهد القراءات، والشهادة الإعدادية بمعاهد البعوث الإسلامية، والشهادة الثانوية بمعاهد البعوث الإسلامية.

وبشأن ضوابط حضور وتقييم الطلاب خلال الفصل الدراسي الثاني، فيحق للطالب الحضور مع مراعاة التباعد واتباع الضوابط الاحترازية، أو استكمال الدراسة عن بُعد عبر المنصات الإلكترونية التي أتاحها الأزهر الشريف لطلابه عبر صفحاته وقنواته ومواقعه الرسمية على أن يقر ولي الأمر باكتفاء الطالب بهذه المنصات التعليمية، مع إتاحة تأجيل العام الدراسي لمن يرغب في ذلك بتقديم اعتذار رسمي من ولي أمر الطالب لمن يرغب دون احتسابه عام رسوب، ويُجرى تقييم الطلاب في الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2020 / 2021م وفق اختبار شهري إلزامي لجميع الصفوف في المواد الدراسية كلها نهاية أشهر: مارس وأبريل ومايو، فيما توضع امتحانات الفصل الدراسي الأول لهذا العام عن طريق التنسيق بين مستشاري المواد الدراسية بقطاع المعاهد الأزهرية ورؤساء الإدارات المركزية للمناطق الأزهرية.