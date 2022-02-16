جامعة بنها تنظم قافلة طبية بقرية طحانوب في شبين القناطر

نظمت كلية العلاج الطبيعي جامعة بنها، قافلة طبية بقرية طحانوب بمركز شبين القناطر، وذلك في إطار مبادرة "حياة كريمة" والتي أطلقها عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير القرى المصرية.

ومن جانبه، قال الدكتور وليد طلعت القائم بأعمال عميد الكلية، إن القافلة تضمنت تخصصات علاج طبيعي للأعصاب، والعلاج الطبيعي للعظام، والعلاج الطبيعي للأطفال، وذلك بالتنسيق مع الأستاذة رانيا معتز أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأشار طلعت، إلى أن القافلة شارك فيها أعضاء لجنة تنمية البيئة والمجتمع بالكلية وهم الدكتورة هنادي، والدكتورة يارا نبيل زكي، والدكتورة رغدة نصر إبراهيم، والدكتورة سمية سراج الدين، والدكتور أحمد سمير، والدكتورة غدير عبدالعظيم، وقد تم توقيع الكشف الطبي وصرف العلاج للحالات المرضية بالمجان.