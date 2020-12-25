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إصابة شخصين في حادث تصادم بمدينة أكتوبر

محمود عبد السلام
نشر في: الأربعاء 16 فبراير 2022 - 11:54 م | آخر تحديث: الأربعاء 16 فبراير 2022 - 11:54 م

أصيب شخصين بجروح وكدمات متفرقة بالجسد، إثر حادث تصادم سيارة ودراجة بخارية، داخل سوق الجملة بمدينة 6 أكتوبر، ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من الخدمات المعينة بنطاق سوق الجملة يفيد وقوع حادث مرورى، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف لمحل البلاغ.

وتبين إصابة شخصين إثر حادث تصادم دراجة بخارية وسيارة، نقلا إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، فيما قام رجال المرور برفع حطام الحادث من نهر الطريق وإعادة حركة السير إلى طبيعتها.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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