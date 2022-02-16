عرضت فضائية «العربية»، مساء اليوم الأربعاء، لقطات حية تظهر تدريبات عسكرية للجيش الأوكراني قرب الحدود مع بيلاروسيا.

وكان وزير خارجية بيلاروس فلاديمير ماكي، قد أعلن أن جميع الوحدات والمعدات العسكرية الروسية ستغادر أراضي بلاده بعد انتهاء التدريبات العسكرية المشتركة، وذلك وفقًا لما نشرته وكالة «تاس» الروسية، اليوم الأربعاء.

وبهذا الشأن، قال ماكي خلال مؤتمر صحفي في مينسك: «لن يبقى جندي واحد، ولن تبقى قطعة واحدة من المعدات العسكرية (من الاتحاد الروسي) بعد هذا (استكمال التدريبات). عن ذلك صرحت وزارة الدفاع، كما تحدث عن هذا الأمر (الرئيس) ألكسندر لوكاشينكو، وصرح عن ذلك الجانب البيلاروسي في إطار منظمة الأمن والتعاون في أوروبا».

ومن جانب آخر، لفت رئيس دبلوماسية بيلاروس إلى أن التدريبات الروسية البيلاروسية مخطط لها، موضحًا أنها تستهدف التحقق من الجاهزية القتالية لقوات ووسائط دولة الاتحاد.

وتابع: «أما أنها تجري على أراضي بيلاروسية فذلك له ما يبرره تماما. نحن نرى مدى نشاط الناتو على حدودنا الغربية وفي أوكرانيا. وهذا رد على الإجراءات التي يتخذها شركاؤنا الغربيون».