 كندا والاتحاد الأوروبي يؤكدان أهمية التوصل لحل دبلوماسي للتوترات على الحدود الروسية الأوكرانية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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كندا والاتحاد الأوروبي يؤكدان أهمية التوصل لحل دبلوماسي للتوترات على الحدود الروسية الأوكرانية

د ب أ
نشر في: الأربعاء 16 فبراير 2022 - 8:37 ص | آخر تحديث: الأربعاء 16 فبراير 2022 - 8:37 ص

ناقش رئيس الوزراء الكندي، جستن ترودو، اليوم ، مع رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، الحشد العسكري الروسي على حدود أوكرانيا.
وتبادل الزعيمان مخاوفهما بشأن الإجراءات المثيرة للقلق على الحدود الأوكرانية، وشددا على أهمية التوصل إلى حل دبلوماسي للتوترات الحالية.. وأشارا إلى التزامهما المشترك بسيادة أوكرانيا وسلامتها الإقليمية.
وشدد المسؤولان على أن أي توغل عسكري آخر في أوكرانيا سيكون له تكاليف وعواقب وخيمة ، بما في ذلك من خلال العقوبات الاقتصادية المنسقة.. واتفقا على أهمية تعزيز المرونة الاقتصادية للحلفاء والشركاء الأوروبيين، وفقا لبيان صادر من مكتب رئيس الوزراء الكندي.
وأعرب ترودو وأورسولا فون دير لاين عن تقديرهما للتعاون القوي بين كندا والاتحاد الأوروبي، وأشارا إلى تطلعهما إلى عقد القمة الكندية الأوروبية المقبلة التي ستستضيفها كندا.


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