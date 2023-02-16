إضاءة شوارع شرق مدينة نصر بتركيب كشافات إنارة جديدة

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تابع اللواء أحمد جودة، رئيس حى شرق مدينة نصر، شرق محافظة القاهرة، جهود إدارة الإنارة بالحى فى إطار متابعة الجهود المبذولة لرفع كفاءة شبكة الإنارة بشوارع وميادين الحي.

وأوضح جودة، اليوم الخميس، أنه تم تركيب 10 كشافات ليد بشارع المشاة بمنطقة الشروق، و5 كشافات ليد بشارع نور الدين بهجت، مشيرًا إلى إصلاح الكابلات بشارع إبراهيم شحاته.

ونوه بإصلاح فازات بكشك الإنارة بشارع إبراهيم أبو النجا، موضحًا أنه تم إصلاح الكابلات الهوائية بمنطقة السويسرى، وجار استكمال باقي القطاعات الأخرى.

وتابع أنه تم تطهير خط الصرف الصحي بمساكن الـ٦٠٠٠ عمر أفندي بالحي العاشر؛ لرفع كفاءة شبكة الصرف الصحي بالمنطقة.