 الإمارات تواصل إرسال المساعدات الإغاثية للمتضررين من الزلزال في سوريا وتركيا - بوابة الشروق
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الإمارات تواصل إرسال المساعدات الإغاثية للمتضررين من الزلزال في سوريا وتركيا

أبوظبي - أ ش أ
نشر في: الخميس 16 فبراير 2023 - 5:18 م | آخر تحديث: الخميس 16 فبراير 2023 - 5:18 م

تستمر دولة الإمارات العربية المتحدة لليوم الحادي عشر على التوالي في إرسال المساعدات الإغاثية للمتضرين من الزلزال في كل من سوريا وتركيا والتي تأتي ضمن عملية الفارس الشهم 2

وذكرت وكالة الانباء الاماراتية "وام" اليوم الخميس، أن عدد الرحلات إلى سوريا بلغ 44 طائرة شحن محملة بمواد إغاثية وزن 1630 طنا وكذلك 34 طائرة شحن محملة 447 طنا إلى تركيا ليصبح عدد الرحلات 78 والتي تحمل على متنها 2107 أطنان من المواد الغذائية والطبية وخيم إيواء حتى الآن.

وتستمر فرق البحث والإنقاذ الإماراتية في مساعيها لإنقاذ العالقين تحت الأنقاض من خلال أجهزة ومعدات نوعية في مجال البحث والإنقاذ.

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