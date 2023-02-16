وزير خارجية أوكرانيا يبحث مع نظيره الإسرائيلي زيادة المساعدات للتصدي لروسيا

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التقى وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، اليوم الخميس، نظيره الإسرائيلي إيلي كوهين، في كييف لمناقشة سبل تعزيز العلاقات الثنائية وزيادة المساعدات لأوكرانيا والتصدي للتحديات الأمنية المشتركة.

وقالت كوليبا - عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وفقًا لما أوردته وكالة انباء (يوكينفورك) الأوكرانية: "مرحبًا بكم في كييف إيلي كوهين، أوكرانيا ممتنة لكل الدعم الذي قدمته إسرائيل والإسرائيليون خلال العام الماضي".

وتابع: "خلال محادثاتنا المفصلة والصريحة، ركزنا على سبل تعزيز العلاقات الثنائية وزيادة المساعدة ومعالجة الأمن المشترك التحديات".

ووصل وزير خارجية إسرائيل إلى كييف يوم الخميس، للمرة الأولى منذ العملية الروسية الأوكرانية.