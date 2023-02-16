وزير خارجية أوكرانيا يبحث مع نظيره الإسرائيلي زيادة المساعدات للتصدي لروسيا

التقى وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، اليوم الخميس، نظيره الإسرائيلي إيلي كوهين، في كييف لمناقشة سبل تعزيز العلاقات الثنائية وزيادة المساعدات لأوكرانيا والتصدي للتحديات الأمنية المشتركة.
وقالت كوليبا - عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وفقًا لما أوردته وكالة انباء (يوكينفورك) الأوكرانية: "مرحبًا بكم في كييف إيلي كوهين، أوكرانيا ممتنة لكل الدعم الذي قدمته إسرائيل والإسرائيليون خلال العام الماضي".
وتابع: "خلال محادثاتنا المفصلة والصريحة، ركزنا على سبل تعزيز العلاقات الثنائية وزيادة المساعدة ومعالجة الأمن المشترك التحديات".
ووصل وزير خارجية إسرائيل إلى كييف يوم الخميس، للمرة الأولى منذ العملية الروسية الأوكرانية.