جامعة الأزهر توصي بتوخي الحذر الشديد من عمليات نصب واحتيال وجمع تبرعات باسمها

حذرت جامعة الأزهر من قيام أشخاص لا ينتمون إلى الجامعة بجمع تبرعات نقدية وعينية باسم الجامعة؛ بدعوى تجهيز شنط رمضانية ووجبات غذائية لطلاب وطالبات الجامعة الموجودين خارج المدن الجامعية، لا سيما مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.

وأكدت الجامعة - وفق بيان اليوم - عدم مسئوليتها عن هؤلاء الأشخاص، وما يصدر عنهم، مشددة على أن هؤلاء الأشخاص ليسوا من منسوبيها.

وتحذر جامعة الأزهر منسوبيها من الطلاب والطالبات من الانسياق خلف هؤلاء الأشخاص، بصفة أنهم (طلاب وطالبات متطوعون) أو "أدمن" في بعض الصفحات الوهمية، مؤكدة أن مَنْ يقوم بهذا يعرض نفسه للمساءلة ويضع نفسه تحت طائلة القانون.

وتهيب الجامعة بالمواطنين من أهل الخير، والطلاب والطالبات، ووسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي؛ تحري الدقة في كل ما يصدر أو ينشر بشأن الجامعة، وضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية والمتمثلة في الدكتور أحمد زارع، المتحدث الرسمي لجامعة الأزهر، ومن خلال البيانات التي يتم نشرها هنا من خلال صفحة المركز الإعلامي الوحيدة لجامعة الأزهر عبر هذا الرابط: https://www.facebook.com/mediaazhar1?mibextid=ZbWKwL