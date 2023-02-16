 جامعة الأزهر توصي بتوخي الحذر الشديد من عمليات نصب واحتيال وجمع تبرعات باسمها - بوابة الشروق
الخميس 16 فبراير 2023 10:18 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما رأيك في مشاركة الأهلي بكأس العالم للأندية؟

النتـائـج تصويت

جامعة الأزهر توصي بتوخي الحذر الشديد من عمليات نصب واحتيال وجمع تبرعات باسمها

أ ش أ
نشر في: الخميس 16 فبراير 2023 - 9:54 م | آخر تحديث: الخميس 16 فبراير 2023 - 9:54 م

حذرت جامعة الأزهر من قيام أشخاص لا ينتمون إلى الجامعة بجمع تبرعات نقدية وعينية باسم الجامعة؛ بدعوى تجهيز شنط رمضانية ووجبات غذائية لطلاب وطالبات الجامعة الموجودين خارج المدن الجامعية، لا سيما مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.

وأكدت الجامعة - وفق بيان اليوم - عدم مسئوليتها عن هؤلاء الأشخاص، وما يصدر عنهم، مشددة على أن هؤلاء الأشخاص ليسوا من منسوبيها.

وتحذر جامعة الأزهر منسوبيها من الطلاب والطالبات من الانسياق خلف هؤلاء الأشخاص، بصفة أنهم (طلاب وطالبات متطوعون) أو "أدمن" في بعض الصفحات الوهمية، مؤكدة أن مَنْ يقوم بهذا يعرض نفسه للمساءلة ويضع نفسه تحت طائلة القانون.

وتهيب الجامعة بالمواطنين من أهل الخير، والطلاب والطالبات، ووسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي؛ تحري الدقة في كل ما يصدر أو ينشر بشأن الجامعة، وضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية والمتمثلة في الدكتور أحمد زارع، المتحدث الرسمي لجامعة الأزهر، ومن خلال البيانات التي يتم نشرها هنا من خلال صفحة المركز الإعلامي الوحيدة لجامعة الأزهر عبر هذا الرابط: https://www.facebook.com/mediaazhar1?mibextid=ZbWKwL


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك