وزير الخارجية السوري: رفع العقوبات سينعكس إيجابيا على سوريا

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وزير الخارجية السوري أعلن توقيع اتفاقية لإحداث مجلس تنسيقي أعلى لتعزيز العمل المشترك مع الأردن

قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، الثلاثاء، إن رفع العقوبات الأمريكية والأوروبية عن بلاده من شأنه أن ينعكس إيجابا على دمشق والمنطقة.

وأعلن الوزير السوري توقيع اتفاقية لإحداث "مجلس تنسيقي أعلى" لتعزيز التعاون مع الأردن.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده الشيباني بحضور نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، في قصر تشرين بالعاصمة دمشق، نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".

وأكد الشيباني خلال المؤتمر أن "رفع العقوبات الأمريكية والأوروبية سينعكس إيجابا على سوريا والمنطقة".

وقال إن سوريا وقعت "اتفاقية لإحداث مجلس تنسيقي أعلى لتعزيز العمل المشترك" مع الأردن بما يخدم مصالح البلدين، دون الإشارة إلى زمن.

وأوضح الشيباني أن تهديدات أمنية مشتركة تواجه سوريا والأردن، مشددا على أن العلاقة بين البلدين "تبشر بازدهار".