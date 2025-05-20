تقديرات للأمم المتحدة: امرأة تستشهد كل ساعة في غزة

قدرت هيئة الأمم المتحدة للمرأة، اليوم، أن عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، يؤدي إلى استشهاد امرأة كل ساعة.

وقالت الهيئة الأممية، إن أكثر من 28 ألف امرأة وفتاة استُشهدن في غزة منذ بدء الحرب، بينهن آلاف الأمهات اللواتي تركن وراءهن أطفالًا وعائلات ومجتمعات مدمرة.

وأكدت أن الأوضاع في غزة تدهورت بشكل أكبر منذ انهيار وقف إطلاق النار في مارس الماضي، وتفاقمت بسبب الحصار الإسرائيلي المستمر على المساعدات الإنسانية منذ قرابة 9 أسابيع، وفقا لوكالة وفا الفلسطينية.

وذكرت أن سكان غزة يعانون من نقص حاد في الغذاء والإمدادات الأساسية، مع تزايد مخاطر المجاعة، ما يعني أن كل امرأة وفتاة تواجه مستويات كارثية من الجوع.

وارتفعت حصيلة العدوان الذي تشنه قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 53573 شهيدا، و121688 مصابا، منذ 7 أكتوبر 2023.