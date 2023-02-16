 تريزيجيه يقود هجوم طرابزون سبور لمواجهة بازل السويسري في دوري المؤتمر - بوابة الشروق
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تريزيجيه يقود هجوم طرابزون سبور لمواجهة بازل السويسري في دوري المؤتمر

محمد عاطف
نشر في: الخميس 16 فبراير 2023 - 6:48 م | آخر تحديث: الخميس 16 فبراير 2023 - 6:48 م

أعلن عبدالله أفجي المدير الفني لفريق طرابزون سبور التركي، التشكيل الذي سيخوض مواجهة بازل السويسري مساء اليوم الخميس، في ذهاب دور الملحق لبطولة دوري المؤتمر الأوروبي.

ويحتضن ملعب ميديكال بارك المواجهة المرتقبة بين طرابزون سبور و بازل السويسري، والتي ستنطلق في الثامنة إلا ربع من مساء اليوم، ضمن منافسات مسابقة دوري المؤتمر.

ويقود محمود حسن تريزيجيه لاعب منتخبنا الوطني، تشكيل فريقه طرابزون سبور في مواجهة بازل السويسري مساء اليوم الخميس.

وجاء تشكيل طرابزون سبور في مواجهة اليوم كما يلي: 

حراسة المرمى: أجورشان شاكير

الدفاع: إرين إلميلي – فيتور هوجو – ستيفانو دانسفيل – برونو بيريز

خط الوسط: مانوليس سيوبيس – هاسبولات دوجوشان - عبد القادر عمر

الهجوم: تريزيجيه – باكاسيتاس – ماكسيميليانو جوميز.


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