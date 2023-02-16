فيورنتينا الإيطالي يكتسح براجا البرتغالي برباعية ويقترب من دور الستة عشر بدوري المؤتمر الأوروبي

وضع فيورنتينا الإيطالي قدما في دور الستة عشر ببطولة دوري المؤتمر الأوروبي، وذلك عقب تحقيقه فوزا كبيرا على مضيفه سبورتنج براجا البرتغالي 4 / صفر، في ذهاب دور خروج المغلوب بالبطولة.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول، سجل لوكا يوفيتش هدف فيورنتينا الأول، قبل أن يضيف اللاعب ذاته الهدف الثاني في الدقيقة 60.

وسجل أرتور كابرال الهدف الثالث للفريق الإيطالي في الدقيقة 79، قبل أن يضيف اللاعب ذاته الهدف الرابع في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للشوط الثاني.

وخيم التعادل السلبي على مواجهة أخرى بنفس الدور جمعت بين بودو جليمت النرويجي وضيفه ليش بوزنان البولندي.

يذكر أن مباريات الإياب في هذا الدور ستقام يوم الخميس المقبل.