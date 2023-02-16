نقيب التمريض: إطلاق ميثاق أخلاقيات المهنة الخميس المقبل

• وضع نظام لتأهيل وتدريب القابلات بمصر للمساهمة في تشجيع الولادات الطبيعية

قالت نقيب التمريض وعضو مجلس كوثر محمود، إن وزير الصحة والسكان خالد عبد الغفار، أكد دعمه لمنظومة التمريض وأي أفكار جديدة تصب في صالح المنظومة الصحية وصحة المواطن المصري.

جاء ذلك خلال لقائها، مساء أمس الأول، بالدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، وبحضور الدكتورة عبلة الألفي عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، ورئيس الجمعية المصرية لأعضاء الكلية الملكية البريطانية لطب الاطفال، لمناقشة عدد من القضايا التى تمس المهنة، بمقر وزارة الصحة والسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأضافت أن الاجتماع تناول وضع نظام لتأهيل وتدريب القابلات بمصر للمساهمة في تشجيع الولادات الطبيعية وخفض معدل القيصريات والمساهمة في تنفيذ مبادرة الألف يوم الذهبية والأمومة الآمنة، وتم مناقشة وضع لجنة استشارية لوضع قواعد للقبالة في مصر.

وأشارت إلى أن الاجتماع تطرق إلى أهمية تطوير مناهج التعليم الفني للتمريض التابعة لوزارة الصحة فى كل المحافظات، حيث وجه الدكتور خالد عبد الغفار خلال بضرورة أن تكون المناهج باللغة الإنجليزية وتحديثها لتتواكب مع المناهج بالدول المتقدمة وذلك بالتعاون مع الدكتورة علا خير الله رئيس قطاع التدريب بوزارة الصحة والسكان.

وبحسب بيان لنقيب التمريض اليوم، فقد تم الإتفاق علي تحديث أدلة العمل الاسترشادية الخاصة بالتمريض بالتعاون مع المجلس الصحي المصري ومنظمة الصحة العالمية والتى تتضمن دليل الرعايه المركزة، ودليل الطوارئ، ودليل الحروق، ودليل الادارة، ودليل الغسيلة الكلوي، ودليل الأقسام الداخلي، ودليل حديثي الولادة.

وأعلنت الدكتورة كوثر محمود، عن الاتفاق على إطلاق ميثاق أخلاقيات مهنة التمريض بمصر، الخميس المقبل برعايه وحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، مشيرة إلى أن ميثاق أخلاقيات مهنة التمريض الجديد يحظى بدعم كل قيادات الصحة فى مصر.