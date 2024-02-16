حسمت نتيجة التعادل السلبي مواجهة الأهلي وشباب بلوزداد في دوري أبطال أفريقيا.

والتقى الأهلي مساء اليوم الجمعة مع شباب بلوزداد على ملعب 5 جوليه، ضمن مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات لبطولة دوري الأبطال.

وكان الأهلي يمني النفس لتحقيق الفوز في هذه المباراة، من أجل الابتعاد بصدارة ترتيب المسابقة القارية، إلا أنه جمع بهذا التعادل 6 نقاط فقط محتلا المركز الأول، أما فريق شباب بلوزداد فرفع رصيده إلى 5 نقاط في المركز الثالث.

واللافت للنظر أن النادي الأهلي لم يفز في آخر 7 مباريات له في الأراضي الجزائرية، حيث التقى مع الأندية الجزائرية 3 مرات فقط في أخر 7 سنوات في دوري الأبطال.

الشوط الأول

سبق بداية المباراة وقوف اللاعبين وطاقم الحكام دقيقة حدادًا على روح العامري فاروق نائب رئيس النادي الراحل، وسريعًا دخل الفريقان في الأجواء، ‏بعد أن بادر الأهلي بالضغط المبكر من خلال تمريرات وسط الملعب، ومحاولات مكثفة من الجبهة اليمنى، ومرر هاني أكثر من عرضية أبعدها دفاع ‏الفريق الجزائري.‏

ورد شباب بلوزداد بهجمات سريعة، ونجح خط الدفاع في التصدي لها وإبعاد خطورتها عن منطقة الجزاء، مع الاعتماد على الاستحواذ ونقل الهجمات ‏بشكل سريع.‏

في الدقيقة 18 لاحت فرصة خطيرة للاعبي بلوزداد انتهت بتصويبة قوية من عبد الرحمن مزياني، لكنها جاءت أعلى العارضة، ورد الأهلي بهجمة ‏منظمة عن طريق طاهر الذي توغل وشكل خطورة كبيرة، قبل أن ينجح شعيب قداد في التدخل وإبعادها للخارج، وبعدها تسلم الشحات كرة مميزة من ‏أكرم توفيق ووضعها لتمر أعلى المرمى وتضيع فرصة خطيرة للتقدم.‏

بعد مرور 25 دقيقة استمرت محاولات لاعبي الأهلي من خلال تمريرات معلول وتحركات الشحات وموديست في الجانب الأمامي، وسط تمركز دفاعي ‏جيد لشباب بلوزداد.‏

الدقيقة 28 كانت شاهدة على أخطر فرص المباراة، عندما توغل يوسف اللوافي من الجبهة اليسرى ومرر كرة خطيرة إلى ليونيل وامبا بمنطقة الجزاء، إلا أن عبد المنعم سارع بإخراج الكرة في توقيت مناسب.‏

في الدقيقة 35 صوب إمام عاشور كرة قوية ارتدت من الدفاع، ولجأ لاعبو الفريق إلى التمريرات القصيرة وتبادل الأدوار لإيجاد ثغرات في دفاع ‏المنافس الذي اعتمد على الكرات المرتدة.‏

في الدقيقة 40 سدد مزياني كرة قوية من مسافة بعيدة أمسك بها مصطفى شوبير، وشهدت الدقائق المتبقية من الشوط محاولات عديدة من شباب بلوزداد، ‏إلا أنها لم تسفر عن جديد، لينتهي الشوط بالتعادل السلبي بدون أهداف.‏

الشوط الثاني

تصدى مصطفى شوبير، لكرات عديدة في بداية الشوط الثاني كادت أن تسكن شباك الأهلي، ففي الدقيقة 50 سدد حسين بن عيادة الكرة مباشرة من الركلة الثابتة وارتدت من القائم الأيمن.

ومن ثم أرسل يوسف أمين اللوافي تمريرة عرضية من جهة اليسار في الدقيقة 62 وشتتها ياسر إبراهيم من على القائم الأول.

وفي الدقيقة 65 أرسل عبد الرؤوف بن غيث تمريرة طولية من منتصف الملعب استلمها عبد الرحمن مزياني داخل منطق الجزاء ولكن نجح ياسر إبراهيم في تشتيت الكرة من أمامه.

ومن ثم تحصل مروان عطية على بطاقة صفراء في الدقيقة 72 أعلن بذلك غيابه عن مباراة ميدياما القادمة في الجولة الخامسة بعدما تحصل على بطاقة صفراء في المباراة الماضية.

ومن ثم حاول مارسيل كولر تعديل خطة المباراة بنزول الثلاثي، محمد مجدي أفشة، كريم فؤاد، ورضا سليم بدلا من أكرم توفيق، طاهر محمد طاهر، وحسين الشحات إلا أنها لم تؤت بجديد.

قبل أن تنتهي المباراة بعد احتساب 6 دقائق وقت محتسب بدل ضائع.