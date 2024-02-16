رياضة دمياط تنظم يوما رياضيا في مركز شباب ميت الخولي

نظم مركز شباب ميت الخولي، التابع لإدارة الزرقاء، يوما رياضيا «خماسي كرة قدم»، تنفيذا لخطة النشاط في شهر فبراير للعام المالي 2024/2023.

وأوضح بيان أصدرته مديرية الشباب والرياضة في دمياط، أن اليوم الرياضي يهدف إلى تنمية مهارات الطلائع وتحفيزهم على اللعب الجماعي، وبث روح المنافسة، وتوفر الرياضة تعلما مدى الحياة، وتعليما بديلا للأطفال الذين لا يمكنهم الانتظام في المدرسة، كما أن الاشتراك في الأنشطة الرياضية والبدنية إلى جانب الدراسة في المدرسة يعلم التلاميذ القيم الرئيسية للرياضة، ومن بينها روح العمل كفريق، و اللعب النظيف، و احترام القواعد و الآخرين، والتعاون والانضباط والتسامح.

يأتي ذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، و الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، و توجيهات الدكتور وليد الشاذلي، مدير المديرية.